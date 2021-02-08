Yunanistan'da 'Türk-Yunan sınırındaki askerlerin maaşlarının 6 aydır ödenmediği' iddiası

Yunanistan'da Meriç sınır bölgesindeki askeri birliklerde görev yapan personelin 6 aydır maaş almadığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Meriç sınırındaki Güvenlik Bölgesi Kapsamı (ZAP) içindeki askerlere 6 aydan daha fazla bir süredir ödeme yapılmıyor" ifadeleriyle Atina yönetimine tepki gösterildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Doğu Makedonya-Trakya Bölgesi Askeri Birliği (ESPAM/TH) tarafından Evros bölgesi milletvekillerine gönderilen mektupta, Evros'ta güvenlik bölgesinde yasa dışı göç akınlarına karşı görev yapan 3 askeri birlik personelinin 6 aydır maaşlarının ödenmediği iddia edilerek, bu askerlere yardımcı olmaları istenildi.

Aynı sorun 2020'nin ilk yarısında da yaşanmıştı

2020'de de benzer bir olay yaşandığı ve meselenin çözümü için Meclis gündemine taşındığı savunulan mektupta, "Doğu Makedonya-Trakya Bölgesi Askeri Birliği olarak silahlı kuvvetlerimizin bu sınır bölgesinde sınırlarımızı korumak için her türlü çabayı göstererek görev yapan personelinin cezalandırılmaması için yardımlarınızı umuyoruz" ifadelerine yer verildi.