Boris Johnson: AstraZeneca ve Pfizer aşılarının Kovid-19'dan ağır hastalık ve ölümü engellediğine eminiz

Koronavirüsün mutasyon geçirmiş varyantının hızla bulaşmasıyla mücadele eden Güney Afrika'nın Oxford-AstraZeneca aşısını varyant üzerinde etkili olmadığı gerekçesiyle kullanmayı bırakmasının ardından, Britanya Başbakanı Boris Johnson'dan 'endişeye mahal yok' mesajı geldi.

Britanya, Güney Afrika, Brezilya'daki koronavirüsün mutasyon geçirmiş varyantlarının daha bulaşıcı çıkması aşı etkinliğiyle ilgili soru işaretleri uyandırırken, Britanya Başbakanı Boris Johnson (BoJo) kullandıkları aşılara güvenini dile getirdi. Bojo'nun açıklaması, Güney Afrika'da İngilizlerin Oxford-AstraZeneca aşısının varyanta karşı etkisinin sınırlı olması gerekçesiyle kullanımının durdurulmasının ardından geldi.

'Eminiz, sağlam kanıtlarımız var'

Britanya'da toplu aşılama programıyla bugüne dek 12.3 milyondan fazla kişiye aşı yapılırken, Başbakan Johnson kullandıkları Biontech-Pfizer ve Oxford-AstraZeneca aşılarının Kovid-19'dan ağır hastalanma ve ölümü önlemeye yardım ettiğinden emin olduklarını söyledi.

UK PM Johnson says: We're confident our vaccines prevent deaths https://t.co/Uyg7G8gVpW pic.twitter.com/858o5fUPrc — Reuters (@Reuters) February 8, 2021

Aşılama merkezini ziyaretinde gazetecilere "Şu anda kullandığımız her iki aşının da ciddi hastalıkları ve ölümü durdurmada etkili olduğunu düşünüyoruz" diyen BoJo, "Oxford-AstraZeneca özelinde bulaşmayı durdurduğuna dair sağlam kanıtlar olduğunu düşünüyoruz, sanırım bulaşı yüzde 67 oranında azaltıyor" diye ekledi.

UK Prime Minister Boris Johnson said that he was confident that both the AstraZeneca and Pfizer COVID-19 vaccines helped prevent death and grave illness, and that medicine was slowly gaining the upper hand over the novel coronavirus https://t.co/24J8dbxUqQ pic.twitter.com/vlYYOkmxyB — Reuters (@Reuters) February 8, 2021

Yeni vaka sayısı son 2 ayın en düşük düzeyinde

Oxford-AstraZeneca aşısıyla ilgili bir soruyu da "Ülkemize ve nüfusa büyük fayda sağlamaya devam ediyor" diye yanıtlayan Başbakan, tedavilerin yavaş da olsa koronavirüs üzerinde üstünlük sağlamaya başladığını dile getirdi:

"Aşıların genelde bir çözüm yolu sunacağından şüphem yok. Ve geçen her gün, ilacın yavaş yavaş hastalığa üstün geldiğini görebilirsiniz."

66.7 milyon nüfuslu Britanya'da 12.3 milyon yurttaşa ilk doz aşının yapılmasının ardından yeni vaka sayısı son 2 ayın en düşük düzeyine indi. İlk dozu alanların en az 511 bin 447'sine ikinci doz aşı uygulandı.

Dün Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 15 bin 845 Kovid-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 3 milyon 945 bin 680'e çıktı.

Son 24 saatte 373 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 112 bin 465'e yükseldi.

Britanya, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.