Avusturya’da yaklaşık 6 hafta sonra alışveriş merkezleri ve kuaförler yeniden açıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana’da perakende satış noktaları ve alışveriş merkezlerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Alışveriş yerlerinde FFP2 maske kullanma zorunluluğunun yanı sıra 20 metrekareye bir kişi düşecek şekilde müşterilerin içeri girmesine izin verildi.
İlköğretimde yüz yüze eğitime geçildi, iki gruba ayrılan sınıflarda öğrenciler dönüşümlü olarak okula giderken ders öncesinde çocuklara hızlı test uygulanmaya başlandı.
Tirol eyaletine seyahat sınırlaması
Öte yandan ülke genelinde bazı kısıtlamalar kaldırılırken, Tirol eyaletinde mutasyona uğramış Kovid-19 türünün yayılması nedeniyle bu bölgeye seyahat sınırlaması getirildi.
Avusturya’da son 24 saatte 1057 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 424 bin 896’ya, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 20 artışla 8 bin 32’ye çıktı.
Avusturya'da hükümet 26 Aralık'ta başlayan sıkı karantina koşullarının hafifletilmesi yönünde karar almış, bu çerçevede okul, iş yerleri ve kişisel bakım merkezlerinin belirli tedbirler doğrultusunda açılmasına karar vermişti.
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