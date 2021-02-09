BM, İsveç'i 'utanç listesi'ne ekledi

IŞİD bağlantılı eşlerinin ve babalarının ölümünün ardından Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan tutsakların ülkelerine geri dönmesi çağrısını yapmayan İsveç, BM tarafından 'utanç listesi'ne eklendi.

BM'nin Terörizm Sözcüsü Fionnuala Ni Aolain'in aktardığına göre İsveç, 56 üye ülkeyle birlikte, uluslararası hukuka riayet etmediği gerekçesiyle utanç listesine girdi.

"Bu, içinde olmak isteyeceğiniz bir liste değil" diyen Aolain, SVT'ye verdiği demeçte, "Listeden çıkmak için bu konuda aktif çalışma yürütmelisiniz” ifadesini kullandı.

Aolain'e göre İsveç, bu konuda BM'nin gereksinimlerini karşılamakta başarısız oldu.

'Çocuklar mağdur muamelesi görmeli'

“Kadınlar ve çocuklar hala Suriye'deki kamplarda bulunuyorsa, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemişlerdir” diyen Aolain, bunu gerçekleştirmek için bolca fırsat olduğunu vurguladı.

BM Sözcüsü, “Yetişkinlerin yargılanması gerekiyorsa, bunu yapma kapasitesi ve isteği vardır. Çocuklar mağdur muamelesi görmeli, aileleriyle yeniden birleşmeli ve topluma entegre edilmelidir” diye devam etti.

Guantanamo benzetmesi

Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Rojava'daki Al Hol ve Roj toplama kamplarındaki koşulları, aşağılayıcı muameleleriyle ünlü Guantanamo kampına benzeten Ni Aolain, "Bu kadınlar ve çocuklar, korkunç ve insanlık dışı koşullarda yaşıyorlar" dedi.

Her iki kampta IŞİD ile bağlantılı yaklaşık 64 bin kadın ve çocuğun bulunduğu belirtildi.

Kampta doğan çocuklar İsveç vatandaşı mı?

İsveç'in daha önce çocuklarını Suriye'deki kamplardan geri getirmek için birkaç girişimde bulunduğu biliniyor. Ebeveynleri İsveç vatandaşı olan bir çocuk, dünyanın neresinde doğmuş olursa olsun, otomatik olarak İsveç vatandaşı kabul ediliyor. Ancak kamplardaki çocukların büyük bir kısmı annelerinin IŞİD'e katılmasının ardından doğdu. Kadınlardan bazıları kocalarının öldürülmesinden sonra yeniden evlendi. Bu durumun, İsveç makamlarının tam olarak hangi çocukların İsveç vatandaşı olduğunu belirlemesini zorlaştırdığı belirtiliyor.

İsveç, Avrupa'da IŞİD'e, ilan edilen 'halifeliğin ilk yıllarında' katılımın en yoğun olduğu ülkelerden birisiydi. Öte yandan İsveç, Suriye'deki savaşa katılıp dönenler konusunda soruşturmaları gevşek tuttuğu gerekçesiyle de eleştiriliyor.