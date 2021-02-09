Fransa Sağlık Bakanı: Artık eve kapanmayabiliriz.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, koronavirüsün mutasyonlu türünün yayılma hızının yüksek olduğunu ancak şu an stabil bir hal aldığını belirterek eve kapanmanın artık gerekli olmadığını söyledi.

Fransa Sağlık Bakanı Veran, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de görülen mutasyona uğramış türünün yayılma hızının 'yüksek' ancak 'stabil' bir seviyede ilerlediğini ifade ederek, "Artık eve kapanmayabiliriz” dedi.

Le virus circule beaucoup. Le couvre-feu renforcé a stabilisé la situation épidémique dans le pays. Nous traquons et freinons la diffusion des variants. Nous protégeons les plus fragiles grâce aux vaccins. Et nous restons extrêmement vigilants. @franceinfo pic.twitter.com/d9aB25BWwf — Olivier Véran (@olivierveran) February 9, 2021

​'Fransızlara özgürlüklerinin geri verilmesini istiyorum'

Bakan Veran, "Sosyal hayat, ekonomi ve sağlık arasında bir denge oluşturmak istiyorum. Fransızlara özgürlüklerinin geri verilmesini istiyorum. Sokağa çıkma yasağı kolay bir seçenek değil, mecburi bir seçenek" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkede 3. kez genel sokağa çıkma yasağı uygulamama kararı ile ilgili konuşan Veran, “Cumhurbaşkanı Macron, 15 gün önce genel sokağa çıkma yasağı kararı vermemekte haklıydı. Çünkü sokağa çıkma yasağı uygulanmayan her hafta, Fransızlar için ek bir özgürlük haftasıdır” şeklinde konuştu.