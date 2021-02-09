Oxford Aşı Grubu Direktörü Pollard: Mutasyonlar için yeni aşılara gerek olup olmadığı belirsiz

Güney Afrikalı yetkililer Pazar günü, ülkenin aşı programı kapsamında Oxford-AstraZenaca’nın koronavirüs aşısının askıya alındığını açıklamıştı. Yapılan çalışmalar aşının ülkede görülen koronavirüs mutasyonuna karşı çok düşük koruma sağladığını göstermişti.

BBC Radyo'ya açıklamalarda bulunan Oxford Aşı Grubu Direktörü Andrew Pollard, "Mutasyonlarla ilgili ele almamız gereken yeni sorular var bunlardan biri de yeni aşılara ihtiyacımızın olup olmadığı" dedi.

Pollard, “Bence şu anda bu halen belirsizliğini koruyor ancak yeni aşılar hazırlanıyor. Bu nedenle eğer ihtiyacımız olursa, insanları koruyabilmemiz için hazır olacaklar” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların devam ettiğini ve bu yüzden paniğe gerek olmadığını belirten Pollard, "Gerçekten önemli olan soru şiddetli hastalıklarla ilgili ve biz bunu Güney Afrika'da araştırmadık çünkü bu çalışmanın amacı bu değildi, özellikle genç yetişkinlere odaklanmıştık" diye konuştu.

Dün, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin ortak geliştirdiği Kovid-19 aşısının, virüsün İngiltere varyantına karşı etkili olsa da Güney Afrika mutasyonu karşısında o kadar güçlü olmadığı tespit edilmişti. Bu gelişme üzerine, Güney Afrika'da aşılama işlemi durdurulmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da Oxford-AstraZeneca aşısının koronavirüsün Güney Afrika’da tespit edilen mutasyonu üzerinde minimum düzeyde etkili olduğunu açıklamıştı.

AstraZeneca'dan daha önce yapılan bir açıklamada da, aşının B.1.351 varyantına uyarlanması için Oxford Üniversitesi ile birlikte çalıştıklarını ve 'sonbahar teslimatına hazır oldukları' belirtilmişti.