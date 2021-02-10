Almanya’dan Zekeriya Öz’e 145 ülkede geçerli 'İlticacı pasaportu'

Türkiye'den kaçan FETÖ firarilerinin Almanya'da 'koruma altına alındığına' yönelik iddialara bir yenisi eklendi.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberinde, FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz'e 145 ülkede geçerli olan 'İlticacı pasaportu' verildiği belirtildi.

Zekeriya Öz'ün, bir süre önce Almanya'dan Dubai'ye gidip döndüğü, ardından da Speyer yerine kumarhanesi ile meşhur başka Alman kentine yerleştiği bilgileri geliyor. Zekeriya Öz'ü gördüğünü belirten birkaç kişi, “Sürekli tip değiştiriyor ve hep bir kaç kişiyle beraber dolaşıyorlar” diyor. En son Mannheim meydanında gözü morartılan ve Lale Restoran'da görülen Zekeriya Öz'ün o günden beri sürekli yer değiştirdiği belirtiliyordu.

Öz'e de, Almanya tarafından iltica hakkı tanınan kişilere verilen 'İlticacı pasaportu-Konventionspass' verildiği belirtiliyor.

Almanya'nın, Cenevre Sözleşmesi'nin 28. maddesi uyarınca düzenlediği pasaport, 145 ülkede geçerli. Ancak bu pasaport Birleşik Arap Emirlikleri ile Dubai'de geçmiyor. Öz'ün buralara 10 yıllık olan Türk pasaportu ile gidip geldiği ya da özel vize aldığı sanılıyor. Öz zaten, Türk pasaportunu kullanarak Türkiye'den kaçmıştı.