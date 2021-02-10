İngiliz İstihbat Servisi MI6 ilk kez yabancı ajan alımı yapacak

İngiliz istihbarat servisinin açıkladığı karara göre, kurumda ajan olabilmek için İngiltere doğumlu olmak şartı artık aranmayacak. Çifte pasaport sahibi kişiler ve göçmen aile çocukları da MI6'da espiyonaj faaliyetleri yürütebilecek.

MI6 is recruiting foreign-born spies after quietly relaxing entry requirements to increase diversity https://t.co/MLgDK52L4n — The Times (@thetimes) February 10, 2021

​The Times gazetesine konuşan bir hükümet yetkilisi, "Yabancı bir ülkede doğup Birleşik Krallık’a gelmiş olabilirsiniz. Bu bizim en büyük yetenek havuzuna ulaşmamızı sağlayacak. Çifte vatandaşlar konusunda işe alımlarda yapılan değişikliklerle düşünce ve iş gücü çeşitliliği yaratmak istiyoruz. Farklı zihinler bünyemizde barındırmak gibi bir fikrimiz var. Farklı ulus ve kültürlerden gelen kişilerle daha daha etkili espiyonaj yapabiliriz. Tamamı aynı şekilde düşünen ajanlarla değili, farklı düşünüp farklı sonuçlara ulaşan insanlarla da çalışmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Değişikliklere rağmen, çifte vatandaşlardan bazı roller üstlenmeleri için ek vatandaşlıklarından vazgeçmeleri istenebilir.

Ayrıca başvuru hakkı kazanabilmek için için İngiliz vatandaşı olan bir ebeveyne sahip olma koşulu da bulunuyor.

Mayıs 2018'de yürürlükten kaldırılan eski kurala göre, işe alımlarda iki İngiltere doğumlu ebeveyne sahip olmak gerekiyordu.

Yaş sınırı 18'e düşürülmüştü

MI6 geçen yıl işe alım için yaş sınırını, küresel teknoloji rekabetine uyum amacıyla 21’den 18’e düşürmüştü.

Kurumun başında eski Ankara Büyükelçisi Moore bulunuyor

Temmuz 2020’de MI6'nın başına getirilen Richard Moore, 2014-2017 yılları arasında İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği görevinde bulunmuştu. Ayrıca Moore'un koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu da biliniyor.