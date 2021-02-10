BioNTech, Almanya'daki yeni tesisinde aşı üretimine başladı

Alman aşı üreticisi BioNTech yaptığı açıklamada, "Marburg'daki üretim tesisimizde aşı üretiminin ilk adımını başlattık" ifadelerini kullandı.

Alman yetkililer tarafından lansmanı hızlı bir şekilde gerçekleştirilen fabrika, BioNTech'in ABD ilaç devi Pfizer ile geliştirdiği ve aşının etken maddesi olan mRNA'yı Marburg'daki yeni tesiste üretecek.

Açıklamada, "Daha sonra aşı, üretim süreci tamamlanmak üzere 'üretim ortağına' nakledilmeden önce saflaştırılacak ve konsantre edilecektir" denildi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) şubat veya mart aylarında kalite kontrolleri gerçekleştirecek.

BioNTech yetkilileri, "Marburg tesisinde üretilen ilk aşıların Nisan başında teslim edilmesi bekleniyor" ifadesini kullandı.

Hesse eyaletindeki yeni Marburg tesisi tam olarak faaliyete geçtiğinde, yıllık 750 milyon aşı dozuna kadar üretim kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük mRNA üretim tesislerinden biri olacak.

Aşının üretildiği ana Avrupa fabrikası ise Pfizer'e ait olan Belçika'nın Puurs kentindeki fabrikadır.

BioNTech, 2021'in ilk yarısında 250 milyon doz üretmeyi planlıyor

Şirket, 2021 yılında 2 milyar doz üretme hedefini teyit ederek, "Küresel talebi karşılamaya yönelik bir dizi önlem üzerinde Pfizer ile çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

BioNTech, aşı üretimini artırmak için geçen yıl Marburg fabrikasını İsviçreli ilaç devi Novartis'ten satın almıştı.

Şirket, ocak ayı ortasında Puurs fabrikasındaki değişiklikler nedeniyle AB'ye yapılacak olan sevkiyatı ertelemek zorunda kalacağını duyurmuş ve bu durum, AB ile ilişkilerde gerginliğe sebep olmuştu.

Ancak şubat ayı başlarında ilk çeyrek için sözleşme taahhütlerini yerine getireceğini söyleyen BioNTech, bahar aylarında da AB'ye 75 milyon ekstra doz gönderme sözü vermişti.

AB'nin toplamda 600 milyon doz Pfizer-BioNTech aşı siparişi bulunuyor.