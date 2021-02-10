Hollanda Anayasası'na 'Cinsel yönelime dayalı ayrımcılık suçtur' hükmü eklenecek

Hollanda Anayasası'nın din, vicdan, siyasi aidiyet, ırk ve cinsiyete dayalı ayrımcılığı açıkça yasaklayan 1. maddesini genişletmek için Senatoda yapılan oylamada, 58 'evet' oyuna karşılık 15 'hayır' oyuyla değişiklik teklifi kabul edildi.

​Ülkededeki LGBTİ+ Örgütleri Federasyonu (COC), Senatonun kararını 'büyük bir zafer' olarak değerlendirdi.

İşçi Partisi Senatörü Astrid Oosenbrug, "LGBTİ+ bireylere yönelik şiddet ve ayrımcılığı önlemek hükümetin görevidir" açıklamasında bulundu.

Sağcı popülist bir parti olarak bilinen Özgürlük Partisi (Party for Freedom) Başkanı Geert Wilders ise eğitim gibi alanlarda Müslümanların haklarını koruduğu için 1. Maddenin yürürlükten tamamen kaldırılmasını istemişti.

Koalisyon ortağı liberal Sol Demokrat Parti, Yeşil Sol Parti ve İşçi Partisi'nin ortaklaşa verdiği anayasa değişikliği önerisi, 2019 yılında Hollanda Temsilcileri Meclisi tarafından kabul edilmişti.