Lukaşenko, Belarus’ta olanları SSCB’nin çöküş dönemine benzetti

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkenin şu anda ‘kritik bir dönemden’ geçtiğini belirterek, ülke tarihindeki mevcut dönemi SSCB’nin çöküş süreci ile karşılaştırdı.

Belarus Halk Meclisi’nde konuşan Lukaşenko, ülkenin ‘dışarıdan gelen sert saldırılara’ maruz kaldığını kaydederek, ülke tarihindeki mevcut dönemi SSCB’nin çöküşü ve sonuçlarıyla karşılaştırdı.

O dönem tam bir umutsuzluğun hüküm sürdüğü ve hiçbir şeyin olmadığına vurgu yapan Lukaşenko, “Kritik dönem, insanların kafasındaki kaos. Tüm bunları yaşadık. Şu anda yaklaşık olarak böyle bir süreçten geçiyoruz” dedi.

Lukaşenko, ülkenin içinde bulunduğu zor sürecin henüz bitmediğini, ancak Belarus halkının buna karşı durabileceğini kaydetti.

6. Belarus Halk Meclisi, 300’ü yabancı olmak üzere yaklaşık 2 bin 700 kişinin katılımıyla çalışmalarına başladı. Katılımcılar, ülkenin 2016-2020 yılları arasında uygulanan sosyo-ekonomik kalkınma programının sonuçlarını değerlendirecek ve önümüzdeki beş yıllık planları belirleyecek.