Avusturya'da kumar devleriyle bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında evi aranan Maliye Bakanı: Zanlı konumundayım

Sebastian Kurz'un başbakanlığındaki hükümetin Maliye Bakanı Gernot Blümel, evinin arandığını ve zanlı konumunda olduğunu duyurdu. Böylece Blümel'in de iktidarın kumar devlerine rüşvet karşılığı iltimas geçtiği iddiasına dayanan yolsuzluk soruşturması kapsamına alındığı kesinleşti.

Avusturya Halk Partili (ÖVP) Başbakan Sebastian Kurz'un daha önce aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ile kurduğu koalisyon hükümetinin kumar işletmeleriyle ilgili bir anlaşma dahilinde rüşvet aldığı suçlamalarına dair soruşturma, Kurz'a çok yakın bir isim olan Maliye Bakanı Gernot Blümel'e kadar uzandı.

Blümel, partiye rüşvet niteliğinde bağış kabul edildiği iddiasıyla yolsuzluk soruşturması kapsamında evinin arandığını ve zanlı konumunda olduğunu açıkladı.

FPÖ'den başladı, ÖVP'nin tepesine uzandı

Soruşturma, eski hükümet ortağı FPÖ'nün, parti yetkilisi Peter Sidlo'nun dünyanın en büyük kumarhane operatörlerinden Casinos Austria AG'nin yönetim kuruluna atanması karşılığı şans oyunları ve aletleri şirketi Novomatic'e kumar ruhsatları vermek için anlaşma yaptığı suçlamasıyla başlamıştı. Eski FPÖ lideri Heinz-Christian Strache de bu anlaşma karşılığı para aldığı iddiası dahil bir dizi yolsuzluk suçlamasından soruşturuluyor.

'Kumar şirketlerinden asla bağış almadık'

Bugün yaptığı açıklamada suçlandığının savcılar tarafından kendisine bildirildiğini belirten, ama suçlamanın içeriğini paylaşmayan Maliye Bakanı Blümel, "Biz kumar şirketlerinden asla ama asla bağış kabul etmedik, hele de karşılığında bir şey bekleniyorsa" dedi.

Slot makinesi üreticisi Novomatic de bir açıklama yayımlayarak herhangi bir partiye bağış yapmadığını savundu.

Blümel anahtar roldeydi

ÖVP-FPÖ koalisyon hükümetinde koordinasyondan sorumlu bakan olan Blümel, FPÖ ile işbirliği içinde müzakere ve atamaları yönetiyordu.

Strache 'Novomatic herkese para ödüyor' demişti

O hükümet, 2019'da Başbakan Yardımcısı Strache'nin İbiza Adası'nda çekilen bir videoda yolsuzluk pazarlığı yaptığının ortaya çıkmasıyla çökmüştü. Videoda eski FPÖ lideri "Novomatic herkese para ödüyor" derken de duyuluyordu.