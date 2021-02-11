İtalya'da Venedik Karnavalı 2. kez iptal edildi

İtalya’da her yıl Şubat ayında gerçekleştirilen Venedik Karnavalı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

İtalya'nın Venedik kentinde pandemi öncesi dünya genelinden yoğun katılımla kutlanan Venedik Karnavalı, bu yıl da kutlanmayacak.

​On binlerce turistin Şubat ayında kenti ziyaret sebebi olan karnavalın iptal edilmesi sonucu Venedik sokakları bomboş kaldı. Karnaval kutlamasını ritüel olarak gerçekleştirmek isteyen kostümlü birkaç kent sakini ve polisler dışında karnaval alanında kimse bulunmuyordu.

Sumptuously-dressed couples promenaded around St Mark's Square in the swirling fog as Venice kicked off its celebrated carnival this weekend -- without the usual crowds of tourists, absent due to the pandemichttps://t.co/nMhm5eCNPQ pic.twitter.com/JUz40OgZjB — AFP News Agency (@AFP) February 7, 2021

Venedik Karnavalı, geçtiğimiz yıl Kovid-19 salgınının İtalya’da etkisini göstermeye başlaması sonucu vakaların artması nedeniyle iptal edilmişti.

© İHA İtalya’da her yıl Şubat ayında gerçekleştirilen Venedik Karnavalı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

​Ülke genelinde salgına yönelik tedbirlerin gevşetilmesine rağmen bu yıl da iptal edilen karnavalın, önümüzdeki yıl gerçekleştirilmesi bekleniyor.