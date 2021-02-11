Reuters: AB, Rusya'ya karşı yaptırımları bu ay yürürlüğe koyabilir

Avrupa Birliği'nin (AB), Fransa ve Almanya'nın Rusya'ya yaptırım uygulama kararının ardından, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'müttefiklerine' seyahat yasağı getirebileceği ve mal varlıklarını dondurabileceği bildirildi.

Reuters ajansına konuşan diplomatik kaynaklar, AB'nin Fransa ve Almanya'nın Rusya'ya yaptırım uygulama kararının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'müttefiklerine' bu ay içinde seyahat yasağı getirebileceği ve mal varlıklarını dondurabileceğini bildirdi.

Kaynaklara göre, Berlin ve Paris bazı AB ülkelerinin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesi konusunda daha sert yaptırımlar için aradıkları desteğe büyük olasılıkla mesafeli duracak.

Haberde; Polonya, Baltık ülkeleri, Çek Cumhuriyeti ve Romanya'nın halihazırda yaptırımların uygulanmasında ısrar ettiği, Fransa ve Almanya'nın buna rıza göstermesinin diğer AB ülkelerinin bu tür bir kararı engellemeyeceği anlamına geldiği belirtilerek, AB'li bir diplomatın şu sözleri aktarıldı:

"Artı yaptırımlardan kaçamayız. Yaptırımlar lehinde Almanya'nın da dahil olduğu bir konsensüs var. Başka türlü yanıt veremeyiz."

Geçen hafta Moskova'yı ziyaret eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'ya karşı yeni yaptırımların başlatılması için girişimlerde bulunacaklarını, bu konunun 22 Şubat'taki AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında ele alınacağını belirtmişti.

AB ülkeleri, Rus mahkemesinin Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması kararının yanı sıra, ona destek olmak için protesto eylemleri düzenleyenlerin gözaltına alınmalarını eleştiriyor.