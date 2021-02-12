Euronews, Türkçe servisinin kapatılacağı yönündeki haberleri yalanladı

Euronews, Türkçe yayın yapan servisinin kapatılacağı yolunda çıkan haberleri yalanlandı. Fransa merkezli uluslararası haber kuruluşu açıklamasında, "Euronews yönetimi ile temasa geçmeden ve doğruluğu teyit edilmeden bu tür bir haberin yayına konması büyük bir şaşkınlık yarattı" ifadelerine yer verdi.