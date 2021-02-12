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    Macron’un mezunu olduğu üniversitede tecavüz ve taciz skandalı

    Macron’un mezunu olduğu üniversitede tecavüz ve taciz skandalı

    © REUTERS / Charles Platiau
    Avrupa
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    Dünyanın prestijli eğitim kurumları arasında yer alan Paris'teki Siyaset Bilim Enstitüsü'nde (Sciences Po) tecavüz ve taciz skandalı yaşanıyor. Yüzlerce öğrenci cinsel tacize uğradığını bildirirken 'ensest ilişki' iddiasıyla suçlanan Profesör Olivier Duhamel görevinden istifa etti. Bu istifanın ardından Rektör Frederic Mion da istifasını sundu.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte eski Cumhurbaşkanları Jacques Chirac, François Hollande ve François Mitterrand gibi isimlerin de mezunu olduğu, Paris'te bulunan prestijli eğitim kurumlardından Sciences Po'da yüzlerce öğrenci, sosyal medya aracılığıyla cinsel tacize ve tecavüze uğradıklarını duyurdu. 

    ​Feminist muhalif Anna Toumazou tarafından sosyal medyada başlatılan #sciencesporcs (bilimin domuzları) hashtagiyle birlikte birçok öğrenci eğitimleri sırasında yaşadıklarını kamuoyuyla paylaştı. Eğitim kurumunun Strasbourg, Toulouse ve Bordeaux’daki uzantılarında da iddialar ile ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

    Toulouse’da 2. sınıf öğrencisi olduğu sırada yaşadıklarını anlatan Juliette isimli öğrenci, “Kelimelerle ifade etmek çok zor ama ben de tecavüze uğradım. 2018 yılında olayı anlatmaya çalıştığımda ise kimse beni dinlemedi” dedi. Geçen hafta polise giden Juliette’e desetek veren Aix-en-Provence’tan Louise isimli bir öğrenci ise 2019 yılında başka bir öğrenci tarafından tecavüze uğradığını ve okul yönetiminin olayın üzerine gitmediğini belirtti.

    İtirafların ardından Anayasa Hukuku Profesörü ve Siyaset Bilimci Olivier Duhamel’in ikiz çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmış ve Duhamel görevinden istifa etmişti.

    Duhamel hakkında soruşturma devam ederken, 2013 yılından beri Sciences-Po rektörlüğü görevini yürüten Frederic Mion da Duhamel hakkındaki iddiaları örtbas ettiği gerekçesiyle istifa etti.

    Mion istifasını sunduğu sırada yaptığı açıklamada, "İstifamı kurul üyelerimize ve Yüksek Öğretim Bakanına sunmaya karar verdim. Umarım bu, herkesin çalışması için gerekli olan sükunet ortamının geri gelmesini sağlar" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Rektör, Siyaset, Eğitim, Emmanuel Macron, Fransa, Skandal, Tecavüz, Taciz, Sciences Po
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