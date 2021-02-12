Bosna Hersek'te Sputnik V ile aşılama süreci başladı

Bosna Hersek Federayonu'nda yer alan Sırp Cumhuriyeti'nin Banja Luka şehrinde bulunan Sırp Cumhuriyeti Üniversitesi Klinik Merkezi'nde Bakan Alen Seranic'in katılımıyla düzenlenen aşılama programı kapsamında ilk aşı, merkezin genel müdürü Vlado Djajic'e yapıldı.

'Mart ayına kadar 400 bin Sputnik V aşısı teslim alacağız'

Bakan Seranic, yaptığı açıklamada kitlesel aşılamanın şubat ayının ikinci yarısında başlayabileceğini belirterek, Kamu Sağlığı Enstitüsü tarafından toplamda 400 bin doz sipariş edilen Sputnik V aşısının kalan kısmının en geç mart ayına kadar ulaşacağını vurguladı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik ile Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic arasında yapılan anlaşmaya istinaden Sırp Cumhuriyeti'nde 5 bin sağlık çalışanının daha aşılanacağını anımsatan Seranic, bunun sağlık sistemi açısından oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Bosna Hersek hükümeti, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) ile yaptığı anlaşma kapsamında 1.2 milyon doz aşı sipariş etmişti. COVAX aracılığıyla alınacak aşıların da şubat ortasında ülkeye gelmesi bekleniyor.

Salgının başından bu yana Bosna Hersek'te tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı 125 bini geçerken, 4 bin 868 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

The Lancet dergisi daha önce, Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısının klinik denemelerinin üçüncü faz sonuçlarına göre etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.