Sırbistan’da Sputnik V üretiminin ilk aşamasına onay çıktı

Sırbistan’da Sputnik V üretimi için gereken kapasiteleri incelemek için dün Belgrad’a gelen Rus heyetinin Torlak Viroloji ve Aşı Merkezi’ni ziyaretinden sonra açıklama yapan Popovic, “Sırbistan’da Rus Sputnik V aşısının ilk üretim aşamasının onaylandığını söyleyebiliriz” ifadesini kullandı.

İlk aşamanın, aşının Rusya’dan getirilmesi, Torlak Merkezi’nde şişelemesi ve ülke geneline dağıtımından oluşacağını anlatan Sırp bakan, “Rus uzmanların değerlendirmelerine göre, bu süreç önümüzdeki 2-3 ayda hayata geçirilebilir” dedi.

İkinci aşamanın, “tam üretim döngüsünden” oluşacağını söyleyen Popovic, bunun için Rusya’dan yeni bir hayatın geleceğini belirterek, “Bu sadece Rus uzmanlarının Torlak’a ilk ziyareti. Önümüzdeki 10-15 gün içinde, Rusya’dan yeni bir grup uzmanın gelmesini ve derin üretim için kapasiteleri incelemesini bekliyoruz. Aşının en baştan üretilebilmesi için onlar, Torlak uzmanlarıyla birlikte Sırbistan’daki teknolojik imkanları inceleyecek” dedi.