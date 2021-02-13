Belarus, yeni dış politika konsepti hazırlıyor

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, yeni bir dış politika konsepti üzerinde çalıştıklarını ve konseptin yıl sonuna kadar hazır olmasını planladıklarını söyledi.

Ağustos 2020'deki seçimlerin ardından muhalefetin sonuçları tanımaması nedeniyle sancılı bir sürece giren Belarus'ta hükümet, söz konusu süreçte yaşananların ardından yeni bir dış politika konsepti hazırlama kararı aldı.

Belarus'a karşı oluşan ve gelecekte oluşabilecek tehditler nedeniyle yeni dış politika konsepti hazırlayacaklarını anlatan Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, dünyanın radikal bir değişim içinde olduğunu gördüklerini vurguladı.

Makey, Minsk'in konseptte bazı ülkelere yönelik yaklaşımlarında düzeltme yapacağını ancak çok vektörlü dış politikadan vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Belarus'ta 9 Ağustos'taki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 6. dönem üst üste koltuğa oturmuştu. Ancak seçimlerin geçersiz olduğu konusundaki ısrarını sürdüren muhalefet, Lukaşenko'nun görevden alınması ve yeniden seçim yapılması için girişimlerine devam ediyor.

Lukaşenko, Rusya ve Belarus istihbarat servislerinin Kiev ile Varşova'da Minsk karşıtı çalışmalar yürüten Amerikalı istihbarat merkezleri tespit ettiğini söyleyerek "ABD'lier, Varşova yakınlarında bir merkez kurmuşlardı, şimdi de Kiev'de kurdular. Rusya ve Belarus istihbarat servisleri birlikte çalışarak bu merkezleri tespit etti. Orada bir tane bile Polonyalı bulunmuyor. Hepsi akıllı, yetenekli ve ehliyetli ABD'liler" ifadelerini kullanmıştı.