Avusturya'da koronavirüs tedbirleri protesto edildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın önemli meydanlarından Karlsplatz’da toplanan göstericiler, '(Başbakan Sebastian) Kurz istifa', 'Aşı zorunluluğuna hayır', 'Pandemi + Propaganda = Korku' yazılı pankartlar açtı.

Sağcı grupların etkin olduğu gösteride protestocular iktidarın büyük ortağı Avusturya Halk Partisinden (ÖVP) Maliye Bakanı Gernot Blümel'in yolsuzluğa karıştığı yönündeki iddiaların orta çıkması nedeniyle 'Kurz istifa' sloganları attı.

🟠 EN VIVO: Decenas de personas salen a las calles de Viena para rechazar las nuevas restricciones aprobadas por el Gobierno para evitar la propagación de la nueva cepa sudafricana del #coronavirus



👉 https://t.co/tKZZcE7Xs6 https://t.co/zwp9pDqJ6a — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) February 13, 2021

Gösteride yapılan konuşmalarda, Kovid-19 bahane edilerek iktidarın, ÖVP kanadından bakanların karıştığı iddia edilen çeşitli skandalları örtbas etmeye çalıştığı ileri sürüldü, tedbirlerin kaldırılması ve özellikle okullarda hızlı test zorunluluğunun iptal edilmesi istendi.

🇦🇹 | Protests in Vienna, Austria against the lockdowns. pic.twitter.com/qsocHZuHRC — The Patriot Times (@PatriotTimes_) February 13, 2021

Konuşmaların ardından 5 bine yakın gösterici Ring caddesine doğru yürümeye başladı. Yürüyüşe bir müddet müsaade eden polis, daha sonra barikatlar oluşturarak protestoculara izin vermedi.

Protestocuların barikatları aşmasını engellemek için polis köpeklerinin de kullanıldığı eylemde, emniyet güçleri, Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Austria, 13 luty 2021. Wielka demonstracja przeciwko ograniczeniom covid19 w Wiedniu.

Globalistyczna policja Sebastiana Kurza używa psów przeciwko protestującym. pic.twitter.com/WuIlXTtDZp — Magmagmag (@Magmag77711777) February 13, 2021

Avusturya'da iktidar bazı tedbirleri hafifletme kararı almış, bu kapsamda 8 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime geçilmişti. Ülkede, alışveriş merkezlerinin yanı sıra kuaför gibi kişisel bakım merkezleri yaklaşık 6 hafta sonra yeniden açılmıştı.