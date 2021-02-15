Donetsk'te halk milisinden bir komutana suikast girişimi düzenlendi

Sputnik'in bölgedeki bir kaynaktan edindiği ve Donetsk askeri makamlarının doğruladığı bilgilere göre adı açıklanmayan bir halk milisi komutanının aracında patlayıcı düzenek infilak ettirildi.

Bu sabah saatlerinde Gorlovka kentinin merkezinde gerçekleştirilen saldırı sonucunda komutan ile o sırada araçta bulunan kızı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenliği Bakanlığı, suikast girişiminin bir terör saldırısı olduğunu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Uzmanlar da, patlayıcı düzeneğin aracın altına yerleştirildiği bilgisini paylaştı.

Bu arada Sputnik'e demeç veren Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'nin Donetskli temsilcisi Ruslan Yakubov, "Kiev'in terör saldırıları taktiğini kullanması, çatışma hattındaki durumu normale döndürme sürecini ciddi şekilde zorlaştırıyor. Bu tür metotlar, çatışma hattında olumsuz süreçleri beraberinde getirebilir" dedi.

Ukrayna, 2014'ten beri tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine karşı askeri operasyonlar düzenliyor. BM'nin verilerine göre bölgede yaşanan çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.