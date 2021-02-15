Putin’den İtalya’nın yeni Başbakanı Draghi’ye tebrik

Rusya Devlet Başkanı Putin gönderdiği tebrik mesajında, iki ülkenin halklarının yararı, Avrupa kıtası ve dünyada istikrar ve güvenliğin artırılması amacıyla Draghi’nin görevi sırasında gerçekleştireceği eylemlerin, çeşitli alanlarda Rus-İtalyan ilişkileri ve ikili işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmasını umduğunu belirtti.
Mario Draghi was sworn in as Prime Minister of Italy. Congratulations from Vladimir Putin: https://t.co/1RtCcPNWQ7— President of Russia (@KremlinRussia_E) February 15, 2021
Rus lider, Draghi'ye başarı, sağlık ve esenlik dileklerini de iletti.
AB'deki mali kriz sırasında euroyu kurtardığı gerekçesiyle 'Süper Mario' lakabıyla anılan eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, yeni İtalya hükümetini kurmakla görevlendirilmişti.
İtalya'da yeni hükümeti kuran Draghi, Giuseppe Conte'den devraldığı görevine başladı.
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