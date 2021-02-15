‘Sırbistan’daki Sputnik V üretimi ile komşu ülkelerin de aşı ihtiyacı karşılanacak'

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Sırbistan’da üretiminin sadece bu ülkenin değil, diğer Balkan ülkelerinin de aşı ihtiyaçlarını gidereceğini belirtti.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bulunan Borisov, Rusya-Sırbistan Hükümetler Arası Komite Eş Başkanı Ninad Popovic ile görüştü. Görüşmeye, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic de katıldı.

Russia has given preliminary approval for its Covid-19 Sputnik V vaccine to be manufactured in Serbiahttps://t.co/T7lSEsrGUb — The Moscow Times (@MoscowTimes) February 14, 2021

​Borisov, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Etkinliği ve güvenliği ile neredeyse tüm dünyada itibar kazanan harikulade Rus aşısının Sırbistan’da üretimini planlıyoruz. Bugün gerçekten de yeterli sayıda aşı dozunun teslimini değerlendiriyoruz, hazır aşıyla ilgili sözleşmeler yapıldı. Ama kademeli olarak bu aşının burada tam döngü üretimini sağlamaya çalışacağız. Böylece bu aşı sadece Sırbistan’ın değil, komşu Balkan ülkelerinin de 21. yüzyılın bu vebasına karşı olan aşı ihtiyacını karşılayacak”.

Rusya Başbakan Yardımcısı, bu ‘ortak düşmanın’ Rusya ve Sırbistan için ikili işbirliği alanında yeni sayfa açtığını da sözlerine ekledi.