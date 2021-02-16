İspanya'da polis üniversite bastı: Rapçi Hasel 'teröre destek' suçlamasıyla tutuklandı

Lleida Üniversitesi'ne ait bir binada gizlenen Katalan rapçi Pablo Hasel, İspanya polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hasel, kraliyet ailesine hakaret ettiği ve teröre destek verdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Teröre destek vermek ve kraliyet ailesine hakaret etmek gibi suçlamalarla aranan ve 9 ay hapis cezası bulunan Katalan rapçi Hasel, İspanya polisinin Lleida Üniversitesi'ne kalabalık ekiplerle gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

This morning, rapper @PabloHasel was arrested for his exercising his right to freedom of speech.



He'll spend 9 months in prison for the content of his lyrics, including the "crime" of "slandering the Crown and State institutions".



European Union. 2021.pic.twitter.com/SrrMiG3mpM — Joe Brew (@joethebrew) February 16, 2021

​Geçen hafta cuma gününe kadar teslim olması istenen Hasel, pazartesi günü arkadaşları ve destekçileriyle Lleida Üniversitesi binasına sığınmıştı.

The police has broken in rector's building at Lleida University. They will arrest @PabloHasel imminently. We ressist to repression, to environmental destruction, to worker's abuse, to opression of minorities...but either there are few of us or we have a problem organising... pic.twitter.com/UW4rMxcKdr — Monica Guillen-Royo #FemHo (@MonicaSilvia) February 16, 2021

​Operasyon sırasında Hasel ve destekçilerinin polise direndiği ve sandalyelerin kullanıldığı kısa süreli bir catışmaya girildiği belirtildi.

Polis aracına bindirildiği sırada Hasel, yumruğunu havaya kaldırıp "Zafer bizim olacak. Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. 125 bin takipçisiyle paylaştığı mesajında Hasel, "İşte beni dakikalar veya saatler içinde hapse atacakları tweetler. Yarın aynısı senin de başına gelebilir" diye ekledi.

The Spanish police storm University of Lleida and arrest rapper convicted in free speech. We will support Pablo Hasél everywhere. pic.twitter.com/cSZYZJn87S — CUP Exterior (@CUPExterior) February 16, 2021

​Hasel'in tutuklanması İspanya'da 'ifade özgürlüğü' tartışmalarını yeniden canlandırdı.

Spanish police have arrested rapper Pablo Hasel, who barricaded himself inside a university after he was controversially sentenced to nine months in jail over a string of tweetshttps://t.co/uljbF0Mafb pic.twitter.com/5sE3eXeLRR — AFP News Agency (@AFP) February 16, 2021

​Radikal sol görüşleriyle bilinen Hasel, Bask bölgesinin bağımsızlığını savunan ETA'yı öven ve İspanyol yargısını Nazi mahkemelerine benzeten şarkılarındaki sözlerden ötürü 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hasel'in serbest bırakılması için aralarında ünlü yönetmen Pedro Almodovar, aktör Javier Bardem ve şarkıcı Joan Serrat'ın da bulunduğu 200'den fazla sanatçı dilekçe imzaladı. Twitter'da da "#FreeHasel (Hasel'e özgürlük)" hashtagiyle kampanya başlatıldı.