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    İspanya'da polis üniversiteyi basıp aranan rapçiyi tutukladı

    İspanya'da polis üniversite bastı: Rapçi Hasel 'teröre destek' suçlamasıyla tutuklandı

    © REUTERS / STRINGER
    Avrupa
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    Lleida Üniversitesi'ne ait bir binada gizlenen Katalan rapçi Pablo Hasel, İspanya polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hasel, kraliyet ailesine hakaret ettiği ve teröre destek verdiği gerekçesiyle tutuklandı.

    Teröre destek vermek ve kraliyet ailesine hakaret etmek gibi suçlamalarla aranan ve 9 ay hapis cezası bulunan Katalan rapçi Hasel, İspanya polisinin Lleida Üniversitesi'ne kalabalık ekiplerle gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

    ​Geçen hafta cuma gününe kadar teslim olması istenen Hasel, pazartesi günü arkadaşları ve destekçileriyle Lleida Üniversitesi binasına sığınmıştı.

    ​Operasyon sırasında Hasel ve destekçilerinin polise direndiği ve sandalyelerin kullanıldığı kısa süreli bir catışmaya girildiği belirtildi. 

    Polis aracına bindirildiği sırada Hasel, yumruğunu havaya kaldırıp "Zafer bizim olacak. Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. 125 bin takipçisiyle paylaştığı mesajında Hasel, "İşte beni dakikalar veya saatler içinde hapse atacakları tweetler. Yarın aynısı senin de başına gelebilir" diye ekledi.

    ​Hasel'in tutuklanması İspanya'da 'ifade özgürlüğü' tartışmalarını yeniden canlandırdı.

    ​Radikal sol görüşleriyle bilinen Hasel, Bask bölgesinin bağımsızlığını savunan ETA'yı öven ve İspanyol yargısını Nazi mahkemelerine benzeten şarkılarındaki sözlerden ötürü 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hasel'in serbest bırakılması için aralarında ünlü yönetmen Pedro Almodovar, aktör Javier Bardem ve şarkıcı Joan Serrat'ın da bulunduğu 200'den fazla sanatçı dilekçe imzaladı. Twitter'da da "#FreeHasel (Hasel'e özgürlük)" hashtagiyle kampanya başlatıldı.

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