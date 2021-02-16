Avrupa'da bir ilk: Hollanda yargısı sokağa çıkma yasağının derhal kaldırılmasına hükmetti

Koronavirüs pandemisine karşı başta kaydadeğer önlem almamakta direndikten sonra ikinci dalganın mutasyon geçiren varyantlar eşliğinde vurduğu Hollanda'da ocak ayının son haftasından beri sokağa çıkma yasağı uygulanmasına kitlesel protestoları müteakip yargı da tepki verdi.

Lahey'deki bir mahkeme, hükümetin aldığı önlemlerin meşru olmadığını öne sürerek sokağa çıkma yasağının derhal kaldırılmasına hükmetti.

Sokağa çıkma yasağının hareket özgürlüğü ve mahremiyet hakkını ciddi biçimde ihlal ettiğini ve çok dikkatli karar almayı gerektiren bir konu olduğunu belirten mahkeme, hükümetin yasağa giderken acil durumlarda parlamentonun karar alma sürecine dahil olmasını gerektirmeyen olağanüstü hal yasasını temel almasını da "Bunu gerektirecek özel bir aciliyet durumu yoktu" diyerek reddetti.

"Olağanüstü hal yasasına dayanan geniş kapsamlı önlem, ancak akut bir acil durum gerçekten meydana gelirse verilebilir" diyen yargıç, kısıtlamaların özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle parlamentonun onayı alınarak uygulanması gerektiğine karar verdi. Pandemiyi, mutasyona uğrayan yeni varyantı ve sağlık kurumları üzerindeki baskıyı göz önünde bulundurduklarını, ama büyük endişe yaratan dönemde alınan sert önlemlerin de hukuka dayanması gerektiğini belirtti.

Böylece Avrupa ülkelerinde ilk kez bir mahkeme sokağa çıkma yasağının kaldırılması yönünde karar aldı.

Hükümetin yargı kararını temyize götürmesi halinde bu süreçte 21:00-04:30 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı yürürlükte olmayacak. Ancak dava hükümet lehine sonuçlanırsa, yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanabilecek.

Hollanda'da 23 Ocak'tan beri uygulanan ve son olarak 3 Mart'a kadar uzatılan sokağa çıkma yasağı, halkın iç savaş çanları çaldıran isyanlarıyla karşılanmıştı.

'Korona Gerçekleri' (Viruswaarheid) adlı önlem karşıtı grup, sokağa çıkma yasağının kaldırılması için Lahey'deki mahkemede dava açmıştı.

İstifa eden hükümetin Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, mahkeme kararını inceledikten sonra açıklama yapacağını duyurdu.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilere verilen 95 euroluk para cezalarının ne olacağı da şimdilik meçhul. Mahkeme bu meseleyi inceliyor.

Bugüne dek Kovid-19'dan 1 milyon 32 binden fazla vakanın saptandığı, 14 bin 662 ölümün kaydedildiği Hollanda'da, sokağa çıkma yasağının ardından, vaka sayısı ortalama 6 binden 3 bine geriledi.