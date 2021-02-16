Ukrayna muhalefeti, Zelenskiy'nin azledilmesi için imza kampanyası başlattı

Ukrayna'da muhalefetin, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in görevinden azledilmesi için imza kampanyası başlattığı belirtildi.

Yaşam İçin Muhalefet Platformu Partisi vekili İlya Kiva, Telegram hesabından yaptığı açıklamada "Tarihi bir an! Devlet Başkanı Zelenskiy'in azli için milletvekillerinden imza toplanmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ülkesinde yayın yapan '112 Ukraina', 'NEWSONE' ve 'ZIK' televizyon kanallarının kapatılmasına karar vermişti.

Yaşam İçin Muhalefet Platformu Partisi, 4 Şubat'taki parti kongresinde Zelenskiy'in kanalları kapatma kararı nedeniyle Devlet Başkanı hakkında azil kararı alınması için imza kampanyası yürütme kararı almıştı. Kanallar, talimatı 'sakıncalı olarak görülen basın kuruluşlarına karşı bir misilleme' şeklinde değerlendirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Dairesi, Zelenskiy'in azli konusunun ülkedeki iç krizi provoke etmek amacıyla kullanıldığını vurgulamıştı.