Fransa'da 'bölücülük yasası' ilk onayı aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un talebiyle hazırlanan 'bölücülük yasası' olarak da anılan, tasarı Ulusal Meclis'te onaylandı. Tasarı 30 Mart'tan itibaren Senato'da görüşülecek.

Fransa'da Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen ve 'bölücülük yasası' olarak bilinenyasa tasarısı Ulusal Meclis'te kabul edildi.

Meclis'te yapılan oylamada, tasarı 151 hayır oyuna karşı 347 evet oyuyla onayladı. 65 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Tasarıya Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM), Demokrasi Hareketi (Modem), Agir Partisi ve Demokratlar ve Bağımsızlar Birliği Partisi (UDI) destek verirken, merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) ve aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) karşı çıktı. Merkez sol Sosyalist Parti (PS) ve Fransa Komünist Partisi (PCF) ise çekimser kaldı.

LR Grup Başkanvekili Bruno Retailleau yaptığı açıklamada, Senato'da tasarıya İslamcı ayrılıkçılığı ve kamuya açık alanlarda başörtüsü yasağını eklemek istediğini belirtti.

Adı başlarda İslamcı ayrılıkçı olan ancak daha sonra tepkiler üzerine 'Cumhuriyet Prensiplerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler' olarak değiştirilen tasarı, 30 Mart'tan itibaren Senato'da görüşülecek. Tasarının burada oylaması yapıldıktan sonra tekrar Ulusal Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Tasarı neleri kapsıyor?

Tasarı herhangi bir kişiye karşı şiddete teşvik eden veya cinsiyeti nedeniyle ayrımcılık yapan dini derneklerin kapatılmasını mümkün kılıyor.

Kamu görevlilerine dini gerekçeyle tehdit, şiddet ve hakaret edenlerin 5 yıl hapis ve 75 bin euro ile cezalandırılacağı belirtilen tasarı, dini derneklerde yurt dışında yapılan 10 bin euro üzerindeki bağışların kaynağının açıklanmasını, kurala uyulmaması halinde 3 bin 750 euro ceza uygulanmasını öngörüyor.

Tasarıya göre 3-16 yaş arası çocuklara örgün eğitimi zorunlu kılıyor ancak sağlık veya istisnai durumlar söz konusu olduğunda devletin izniyle evde eğitim seçeneğini serbest bırakıyor.

Sosyal medyada bir kişinin hayatını riske atacak şekilde kişisel bilgilerini paylaşana 3 yıl hapis ve 45 bin euro ceza öngören tasarı, hayatı tehlikeye atılan kişinin memur, 18 yaşından küçük ve seçilmiş kişi ise söz konusu hapis cezası 5 yıla çıkacağı belirtiyor.

Tasarıda çok eşlilik, zorla evlendirme ve bekaret raporu gibi uygulamalar da hedef alınırken, bir kişiye karşı kine veya nefrete teşvik edildiği cami ve ibadethanenin 2 ay süreliğine kapatılması öngörülüyor.