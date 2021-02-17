'Kuzey Akım-2'nin terk edilmesinin Avrupa için ölümcül sonuçları olur'

Almanya Doğu Avrupa Ekonomik İlişkileri Komitesi Başkanı Oliver Hermes, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin akıbetine dair Handelsblatt gazetesi için bir makale kaleme aldı.

Hermes, makalesinde 'Avrupa'nın lokomotifi' durumundaki Almanya’nın nispeten ucuz Rus gazını reddetmesinin 'ölümcül' bir hata olacağına vurgu yaparak, zayıflayan ekonomisinin Avrupa Birliği'ni (AB) de vuracağı uyarısında bulundu.

Kuzey Akım-2'nin terk edilmesi durumunda, Avrupalıların daha fazla çevresel yük, daha düşük tedarik güvenliği ve daha yüksek enerji fiyatları gibi bedeller ödemek durumunda kalacağını belirten Hermes, şu ifadeleri kullandı:

"Almanya gibi bir sanayi ülkesi için alternatifleri ortaya çıkmadan, ucuz boru hattı gazınının yapay olarak kesilmesi ölümcül olur. Bu durum, tüketiciler açısından gaz ve elektriğe fazla ödeme yapma ve istihdam kaybı anlamına gelir. Alman ekonomisinin zayıflaması, en nihayetinde AB'yi de vuracaktır. Koronavirüs yardım paketleri ve Yeşil Mutabakat yatırımları için vergi gelirleri nereden geliyor?"

Öte yandan Hermes, Almanya'da kömür ve nükleer enerjinin terk edilmesinin doğalgaz tüketiminde artışa yol açmasa bile, Hollanda'da 2022'de duracak olan 'mavi yakıt' üretiminin telafi edilebileceğine dikkat çekerek, daha pahalı olan Amerikan sıvılaştırılmış doğalgazının (LNG) üretim yöntemi, karmaşık tedarik yolları, özel soğutma ve sıvılaştırma ihtiyacı nedeniyle ekolojiyi olumsuz yönde etkileyebileceğini kaydetti.

Kuzey Akım-2’nin modern boru hattının ekolojik açıdan eski hatlara göre daha güvenli olduğuna vurgu yapan Hermes, "Mevcut soğuk kış dönemi, şu anda Almanya'daki gaz depolama tesislerinin doluluk seviyesinde düşüşe neden oluyor ve bu da güvenilir gaz tedarikinin önemini ortaya koyuyor. Özellikle gaz, ısıtma pazarında giderek daha önemli bir rol oynuyor. Kuzey Akım-2, Kuzey Sibirya'daki sahalarla direk bağlantılı olması nedeniyle Almanya ve Avrupa'ya gaz tedariki sağlamada önemli bir bileşendir" değerlendirmesinde bulundu.