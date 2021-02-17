Koronavirüs karantinalarından sıkılan Hollandalılar kendini buzlu sulara attı

Koronavirüs karantinaları nedeniyle bunalan Hollanda halkı, sert kış koşullarını fırsata çeviriyor.

2018'den beri ilk defa donan kanallar buz pateni yapanlarla dolarken, bir kısım da stres atmak için kendini soğuk sulara attı.

Karantina nedeniyle aylardır kapalı olan yüzme havuzlarından faydalanamayan ve evlerinden çok sık çıkamayanlar, bağışıklık sistemlerini güçlendirmek ve stresi azaltmak amacıyla donmuş kanallara daldı.

Sosyal medya buzlu sulara girenlerin videolarıyla dolup taşarken psikolog ve yüzücü Aileen Kennedy, "Pandemi döneminde insanlar kendi fiziksel ve zihinsel sağlıkları için daha fazla sorumluluk almaya başladı" dedi.

Dutch ice swimmers take plunge in frozen canals, aiming to boost the immune system and reduce stress pic.twitter.com/r507biI87d — Reuters (@Reuters) February 17, 2021

​Hollanda’da toplam vaka sayısı 1 milyon 34 bin 795’e, toplam can kaybı ise 14 bin 929’a ulaştı. Yasaklar nedeniyle geçtiğimiz haftalarda birçok kentte protestolar düzenlenmiş, protestolar sırasında birçok araç ateşe verilmiş ve dükkanlar yağmalanmıştı.