Norveç varlık fonundan şirketlere uyarı: Kadın yönetici sayısını artırın

Dünyanın en büyük varlık fonlarından biri olan 1.3 trilyon dolarlık Norveç bağımsız varlık fonundan, küresel çapta yatırım yapan şirketlere, yönetim kurullarındaki kadın sayısını artırma ve cinsiyet kotası oluşturma talebi geldi. Fon, yüzde 30'dan az kadın üye bulunduran yönetim kurullarının bu konuda yeni hedefler koyması gerektiğini belirtti.

​Dünyanın en büyük yatırımcılarından oluşan Norveç bağımsız varlık fonu, yönetim kurullarındaki kadın yönetici sayısını artırma talebinde bulundu. Dünya genelindeki hisse senetlerinde yüzde 1.5'luk paya sahip olan ve yaklaşık 9.200 şirkette hissesi bulunan fon; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim alanındaki çalışmalara hız verdiğini bildirdi.

“Diversity is good for the board because it brings better perspective, it is better for decision-making and increasingly important for the legitimacy of companies."https://t.co/KfU7nsQPaT https://t.co/1aK9GC9hmi — Women 2.0 (@women2) February 16, 2021

Fon tarafından paylaşılan raporda, şirketlerin cinsiyet dengesi için hedefler ve kotalar koyması ve ilerleme hakkında rapor paylaşmasının teşvik edileceği belirtildi. Yönetim Kurulu Başkanı Nicolai Tangen bir röportajında, "Kibarca ifade edebiliriz talebimizi. Kota konusunda ne düşündüğümüz oldukça açık" dedi.

Fonun Yönetişim ve Uyum Sorumlusu Carine Smith Ihenacho ise "Görmek istediğimiz şey, yönetim kurullarında kadınların daha iyi temsil edilmesi" ifadelerini kullandı. Ihenacho, "Çeşitlilik, yönetim kurulu için elbette iyi çünkü size daha iyi ve farklı bir bakış açısı sunar, karar verme açısından da olumlu sonuçları var ve şirketlerin meşruiyeti için giderek daha önemli bir faktör haline geliyor" açıklamasında bulundu.

Paylaşılan raporda, büyük kurumsal yatırımcıların çoğunun yönetim kurullarında çeşitliliği sağlamayı istediği ancak kadın temsili için kesin hedefler belirlemediği belirtildi. Fonun, bu konuda atılacak adımlarla, küresel çapta büyük yatırımları bulunan şirketlerin "erkek kulübü" olmasının önüne geçmeyi hedeflediği söylendi.

Almanya'da da benzer bir karar alınmış, çıkarılan yasaya göre 4 ve üzeri yöneticisi bulunan şirketlerin yönetim kurullarında en az bir kadın yönetici bulunması zorunlu kılınmıştı.