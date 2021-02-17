İglo altında kalan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Polis yetkilileri yaptıkları açıklamada, Graubünden kantonuna bağlı Tarasp bölgesinde Eskimo evinde kalan bir baba ve oğlunun yapının çökmesi ile kar altında kaldığını, babanın enkazdan çıkmayı başardığını bildirdi.

Yaklaşık 15 dakika kar altında kalan çocuğun ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.