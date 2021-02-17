İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Prens Philip kendini iyi hissetmediği için King Edward VII Hastanesi'ne kaldırıldı.
Prens Philip'in önlem amaçlı olarak birkaç gün hastanede tutulacağı belirtildi.
Kraliçe Elizabeth'in eşi, Edinburgh Dükü Prens Philip hastaneye kaldırıldı. Kısa zaman önce koronavirüs aşısı yaptıran Prens Philip haziran ayında 100 yaşına girecek.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Prens Philip kendini iyi hissetmediği için King Edward VII Hastanesi'ne kaldırıldı.
Prens Philip'in önlem amaçlı olarak birkaç gün hastanede tutulacağı belirtildi.
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