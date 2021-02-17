İngiltere'de obezite nedeniyle ölüm oranı, sigaraya bağlı ölümleri geçti

Glasgow Üniversitesinden araştırmacılar, 2003 ila 2017 yıllarında 192 bin 239 İngiliz ve İskoçyalı yetişkinin sağlık verilerini inceledi.

Çalışmada aynı dönemde sigara kullanımı kaynaklı ölümlerin yüzde 23,1'den yüzde 19,4'e düştüğü, obezite ve aşırı vücut yağına bağlı ölümlerin ise yüzde 17,9'dan yüzde 23,1'e yükseldiği belirlendi.

Çalışmanın yazarı Jill Pell, "Sigara kullanımı, kaçınılabilir ölüm nedenlerinin başında geldiği için uzun yıllar boyunca halk sağlığı müdahalelerinin temel hedefi oldu. İngiltere'de sigara içme oranı düştü. Öte yandan obezite arttı." ifadelerini kullandı.

Obezitenin kansere ve kardiyovasküler hastalıklara yol açması nedeniyle buna bağlı ölümlerin de arttığına dikkati çeken Pell, obeziteye karşı ulusal stratejiler geliştirmenin halk sağlığı önceliği olması gerektiğini vurguladı.