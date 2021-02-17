İngiltere'deki klinik denemelerde genç gönüllülere koronavirüs bulaştırılacak

İngiltere'de yapılacak klinik denemelerde, koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığına karşı kullanılan ilaçları ve aşıları denemek amacıyla genç gönüllülere virüs bulaştırılacak. İngiltere, böyle bir uygulama başlatan ilk ülke olacak.

İngiltere'de, virüs bulaştırma konusunda etik onayı alan ve 18-30 yaş arası 90 gönüllüyü içeren araştırma önümüzdeki haftalarda başlayacak. Gönüllü denekler, sağlık uzmanlarının gözetiminde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) maruz kalacak.

The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall today visited the Queen Elizabeth Hospital in Birmingham to thank volunteers undertaking clinical trials for the COVID-19 vaccinations. pic.twitter.com/FRKqDq8hHP — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 17, 2021

​Sıtma, tifo, kolera ve grip gibi hastalıklara karşı tedavi geliştirmek amacıyla, bu hastalıklara neden olan virüs veya bakterilerin kasıtlı olarak bulaştırılması yöntemi daha önce de kullanılmıştı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, araştırmacılar, ne miktarda koronavirüsün enfeksiyona yol açtığını ve bağışıklık sisteminin ne şekilde tepki vereceğini inceleyecek.

Bu şekilde doktorlar Kovid-19 hastalığı ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olacak ve bu bilgi hastalığa karşı aşı ve tedavi geliştirmede kullanılacak.

Klinik denemeler, İngiltere hükümeti tarafından oluşturulan Aşı Görev Gücü, Imperial College üniversitesi, Royal Free Hastanesi ve kasıtlı virüs bulaştırma modelleri geliştiren hVIVO adlı şirket tarafından yürütülecek.

Aşı Görev Gücü'nden Clive Dix, "İngiltere için bir miktar güvenli ve etkili aşıyı garanti altına almış olsak da Kovid-19'a karşı yeni aşı ve ilaçları geliştirmeye devam etmek gerekiyor" dedi.

Dix, şöyle devam etti: "Bu denemeler sayesinde virüsün nasıl işlediği konusunda bilgi sahibi olacağız ve hangi aşıların enfeksiyonu en iyi şekilde önleyebileceğini anlayabileceğiz".