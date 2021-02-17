Almanya'da bir süpermarket zincirinin genel merkezinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı

Polis yaptığı açıklamada, 3 kişinin yaralandığı patlamada içeride bulunan 100 kişinin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini kaydetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, patlama, posta yoluyla gönderilen bir paketin çalışan tarafından açılmasıyla meydana geldi.

Patlamanın ardından güvenlik kordonuna alınan binada bomba imha uzmanları özel eğitimli köpeklerle bomba araması yaptı.

Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ifade edilirken, sağlık durumlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

BREAKING: Reports emerging that a letter bomb exploded at HQ of Lidl (a German supermarket chain) in Heilbronn, injuring three. Those inside have been evacuated and bomb squad is on the scene. Details are still scant. https://t.co/jfnbKTQI56 pic.twitter.com/Kg2DZt3jpk — Rita Katz (@Rita_Katz) February 17, 2021

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