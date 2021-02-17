İtalya Başbakanı Draghi: AB-Türkiye diyaloğunun daha erdemli olması için çalışacağız

İtalya'da geçtiğimiz cumartesi günü yemin ederek görevine başlayan Başbakan Mario Draghi, Senato'daki güven oylamasından önce yaptığı konuşmada, “AB-Türkiye diyaloğunun daha erdemli olması için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

İtalya’da 26 Ocak’ta dörtlü koalisyonun bozulmasının ardından Başbakan Giuseppe Conte istifa etmişti. Conte’nin istifasının ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matarella, Roma’daki siyasi krizi çözmesi için Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Mario Draghi’yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Krizleri çözmesiyle tanınan 'Süper Mario' lakaplı Drahgi, yaklaşık 10 gün süren istişarelerin kabinesini belirleyerek 23 kişilik bakanlar kurulu listesini Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'de Matterella'ya sunmuştu. Draghi ile 8 teknokrat ve 15 siyasiden oluşan yeni hükümet, 13 Şubat’ta Quirinale Sarayı'nda düzenlenen törenle yemin etmişti.

Yemin ederek görevine başlayan Başbakan Draghi, Senato'daki güven oylamasından önce yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği (AB) -Türkiye ilişkilerine değindi. Draghi, Akdeniz bölgesinde göç ve çevre sorunu gibi konularda ortak hassasiyetlerin olduğu Yunanistan, İspanya, Malta ve Kıbrıs ile işbirliğini arttırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Draghi, Türkiye'nin NATO müttefiki ve partner ülke olduğunun altını çizerek, "Türkiye ile AB arasında daha erdemli bir diyaloğun oluşturulması için çalışacağız" dedi.





