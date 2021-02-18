‘İspanya’da Kovid-19 sebebiyle yoksulluk sınırı altında yaşayanların sayısı 1 milyondan fazla artabilir’

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Oxfam, salgının etkisiyle İspanya'da yoksulluk sınırının altında yaşayanların sayısının, 790 bini şiddetli yoksulluk olmak üzere 1 milyondan fazla artabileceğini kaydetti.

Kovid-19 salgınında ilk vakanın tespit edildiği 31 Ocak 2020’den bu yana İspanya'da, başta işlerini kaybeden genç nüfus olmak üzere yoksulluk sınırının altında yaşayanların sayısında büyük artış olduğu belirtildi.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Oxfam, salgının etkisiyle İspanya'daki yoksulluk sorununun ‘eşi görülmemiş’ seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Oxfam, geçen haftalarda sunduğu bir raporda, İspanya'daki Kovid-19 etkisinin, yoksulluk sınırının altında yaşayanların sayısını, 790 bini şiddetli yoksulluk olmak üzere 1 milyondan fazla artırabileceğini kaydetti.

‘Yoksulluk sınırı altında yaşayanların sayısı 5.1 milyonu bulabilir’

Yaklaşık 47 milyon nüfusa sahip ülkede yoksulluk sınırının altında yaşayanların sayısının 5.1 milyonu bulabileceği ve bunun şimdiye kadarki en yüksek seviye olacağını belirten uzmanlar, yüzde 40'ı geçen genç işsizlik oranının sosyal dışlanma sorununu da büyüteceğine dikkati çekti.

İspanya'daki insani yardım faaliyetlerinde ön plana çıkan Kızıl Haç, Caritas, veya Katolik Kilisesi'ne bağlı bazı vakıflar, salgın öncesi yaptıkları gıda yardımlarını 10 kat artırdı.

Bu kurumlardan biri olan Madrina Vakfı, Madrid'de bir yıl önce ayda 400 aileye yardım ederken şu anda bu sayının 4 bine çıktığını açıkladı.

‘Sadece göçmenler değil, çok sayıda İspanyol vatandaşı yardım kuyruklarına giriyor’

Madrina Vakfı Direktörü Conrado Gimenez, yaptığı açıklamada "Gıda yardımı alanların sayısı her geçen gün artıyor. Sadece göçmenler değil, çok sayıda İspanyol vatandaşı da bu kuyruğa giriyor. Hiçbir geliri olmayan, evlerinden çıkartılan, çocuklu çok fazla genç aile var. Ayrıca şimdiye kadar 100'den fazla aileye ev bulduk ama her gün yeni talepler geliyor" dedi.