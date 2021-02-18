Rus kanallarına yasak getiren Letonya'dan yeni adım: İzleyenlere ceza kesilecek

Letonya'da hükümet, uygun bulmadığı televizyon kanallarına yayın yasağı getirmenin ötesine geçecek bir adım daha atarak Rus kanallarını izleyenlere artık ceza kesmeye başlayacak.

Letonya parlamentosu Seimas'ın ocak sonunda kabul ettiği ve izinsiz yayınları izleyenlere ceza verilmesini öngören yasadan etkilenecek kanallar arasında onlarca Rus kanalı olduğu belirtildi.

Letonya'da halkın üçte birinden fazlası Rusça konuşurken, Rusça programlar yayınlayan onlarca kanalın lisansı iptal edildi ve bu ayın başlarından itibaren ülke içinde hava dalgaları üzerinden aktarımı durduruldu.

Letonya Ulusal Elektronik Medya Konseyi (NEPLP) Başkanı İvars Abolins, yasağı destekleyerek "Enformasyon alanımızı koruduk, koruyoruz ve koruyacağız" dedi. Letonyalı yetkililer, Rusça kanalların konuklarının nefreti körüklediğini ve Avrupa'da savaş çağrısı yaptığını öne sürdü.

Rusya'nın Riga Büyükelçiliği ise, Facebook hesabından yaptığı açıklamada kararı protesto ederek izlenen politikanın 'en iyi diktatörlük geleneklerine sahip' ifadesini kullandı.

9 Şubat'ta NEPLP, ülkede Rusça yayın yapan 16 televizyona daha yayın yasağı getirmişti.

Kararı eleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Letonya'da neler olduğuna bakın: Tek seferde 16 medya kuruluşumuzu kapattılar ve yine sessizlik. Batılı hakikat arayışçılarımızın bu konudaki değerlendirmeleri ne? Avrupa'da ifade özgürlüğü alanında neler olup bittiğine ilişkin değerlendirmeler nerede?" diye sormuştu.

Putin, Batılı yetkililer tarafından Rus medyasına yönelik bu tür eylemlere ilişkin herhangi bir değerlendirme veya kınama yapılmadığını da vurgulamıştı.