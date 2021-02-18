Ailesini 9 yıl bodruma tıkan baba hakkındaki davanın düşmesi talebi: Babayla tecride dönüp dönmemek çocukların tercihi

Hollanda'da savcılar, ücra bir çiftlik evinin gizli odasında 6 çocuğunu yıllarca dünyadan tecrit eden baba hakkındaki davanın düşürülmesini talep etti. Çocukların kendi geleceklerini seçmekte özgür olduklarını söyleyen savcılar, bunun isterlerse hasta babalarıyla birlikte tecride geri dönebilecekleri anlamına geldiğini belirtti.

Hollanda'nın doğusundaki Ruinerwold köyünde etrafı ağaçlarla çevrili ve köprüden geçerek ulaşılan bir çiftlik evinin gizli bir odasında 6 çocuğunu yıllarca dünyadan tecrit eden baba hakkındaki davanın düşürülmesi istenildi. Savcılar, babaya çocukları tecrit ve kötü muameleye maruz bırakmaktan açılan davanın düşürülmesi yönündeki kararlarını mahkemeye sundu.

Ocak ayındaki önduruşmada 68 yaşındaki babanın ailesinin tanrı tarafından seçildiğine ve onları dış dünyanın şerrinden koruması gerektiğine inanan koyu dindar bir adam olarak portresini çizen savcılar, bu nedenle fiziksel şiddet dahil her yola başvurduğunu ifade etmişti.

2019 yılında polisin bir oğlun ihbar etmesi sayesinde babayı 6 çocuğuyla birlikte ücra bir çiftliğin bodrumunda saklanırken bulması, küresel çapta dikkat çeken bir vaka olmuştu. Mahremiyet kuralları gereğince kimliği Gerrit Jan van D. olarak açıklanan babanın 2016 yılında geçirdiği inme nedeniyle büyük oranda felçli olduğunu belirten savcılar, kendini savunamadığı için davanın devam etmesinin adil yargılanma hakkını ihlal edeceğine dikkat çekti.

Yargılamanın durdurulması gerektiğini, polisin ve kendilerinin çabalarının ailenin kurtarılmasını sağlamak gibi yararlı bir amaca hizmet ettiğini dile getiren savcılar, şu görüşü sundu:

"Küçük çocukları o zaman güvensiz ve tekinsiz olan bir durumdan kurtardık. Soruşturma ilerledikçe onlara daha önce sahip olmadıkları bir şeyler verebildik: Devlete kişisel kayıtlarının yapılmasıyla toplumda gerçek bir varlık ve daha da önemlisi; seçme özgürlüğü."

Babanın çiftlikte tuttuğu 6 çocuk artık genç yetişkinler oldu. Yaşları daha büyük 3 kardeş daha önce tecrit edilmiş aile hayatını terk etmiş, anne 2004'te ölmüştü.

Tecritten kaçmayı başarıp soruşturmacılara çektikleri korkunç şeyleri anlatan çocuklar açısından bu verdikleri tavsiyenin zor bir karar olduğunu kabul eden savcılar, babaya karşı dava düşse de çocukların artık kendi geleceklerini seçmekte özgür olduklarını vurguladı.

Bunun isterlerse hasta babalarıyla birlikte tecride geri dönebilecekleri anlamına da geldiğinden söz eden savcılar, şöyle devam etti:

"Son 18 ayda çocuklar toplumumuzu tanıdı, toplumuza katılma imkanı buldu ve ruhsal ve tıbbi bakım aldı. Şimdi alternatifini tecrübe ettikten sonra her şeye rağmen tekrar babalarıyla birlikte inzivada yaşamak, inançlarını yerine getirmek isterlerse, bu onların tercihidir."