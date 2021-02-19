Münih Güvenlik Konferansı Başkan Yardımcısı Ruge, Batı'yı Rusya'yla iş birliği yapmaya çağırdı

Münih Güvenlik Konferansı Başkan Yardımcısı Boris Ruge, küresel sorunların çözülmesi için Batı'nın Rusya'yla 'belirli bir kapsamda' iş birliği yapması gerektiğini söyledi.

Yarın başlayacak olan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle video konferans yöntemiyle düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı'nın programı hakkında Almanya Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayınlanan bir mülakat veren konferansın başkan yardımcısı Boris Ruge, Batılı ülkeleri Rusya'yla iş birliği yapmaya davet etti.

Ruge, "2021 yılında ABD Başkanı Joe Biden'ın seçimlerine bağlı olarak, bu fırsatı kullanıp çok taraflılığın aktif hale getirilmesi ve küresel sorunların çözülmesi için belirli ölçüde ön adım niteliği taşıyan transatlantik ortaklığını yeniden başlatma imkanı bulunduğunu belirtmek istiyoruz" dedi.

Transatlantik ortaklığın yeniden başlatılması için Çin'le ve iklim konusunda belirli ölçüde Rusya'yla işbirliği yapılması gerektiğinin aşikar olduğunu kaydeden Ruge, "Ancak transatlantik ortaklık başlatılamazsa, çok taraflılığın gerçekleştirilmesine ilişkin beklentiler son derece düşük" ifadelerini kullandı.

Yarın başlayacak Münih Güvenlik Konferansı'nda Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus gibi isimler konuşma yapacak.