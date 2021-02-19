Rus gazeteci Solovyov'un Letonya'ya girişi yasaklandı

Twitter hesabından açıklama yapan Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Rus devlet televizyonu Rossiya 1'in program sunucusu Vladimir Solovyov’un ülkeye girişini yasakladığını bildirdi.

Rinkevics, “Rusya Federasyonu vatandaşı Vladimir Solovyov’u Letonya Cumhuriyeti'nin istenmeyen kişiler listesine dahil etmeye karar verdim” ifadelerini kullandı.

Rinkevics yazdıklarına Letonya için ‘Nazizmin yüceltilmesinin’ kabul edilemez olduğunu da ekledi.

На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 18, 2021

Letonyalı bakanın açıklamaları, Solovyov’un Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy ile ilgili sunduğu programda Adolf Hitler’in adının da geçmesinin ardından geldi.

Olup bitenler konusunda avukatı ile görüşeceğini söyleyen Solovyov, “Şimdi kiminle mahkemelik olacağımı düşünmek gerekiyor. Zira belli ki sayın bakan konuyu anlamış değil. Üstelik anladığım kadarıyla, kanalımız orada yayınlanmıyor ve kendisi, Nazi suçlusu Hitler'in ve diğer kişilerin isimlerinin dile getirildiği programın gerçek metnine göre değil de Navalnıy'ın destekçilerinin Twitter'ı üzerinden yorum yapıyor” açıklamasında bulundu.

Programda ‘Nazizmin tamamen kınandığına’ ve bu nedenle bakanın yanıltıldığını düşündüğüne dikkat çeken Solovyov, “Nerede mahkemeye başvurmak gerektiğini düşünmeliyim. Zira bir Yahudi ve bir anti-faşist olan beni Nazizmin savunucusu olmakla suçlamak, Nazilerin elinden savaşta ölen tüm akrabalarımın anısına hakarettir” ifadelerini kullandı.

Rusya Gazeteciler Birliği ise Letonya Dışişleri Bakanı’nın bu adımını kınayarak, kararın Letonya’daki bazı Rus medya kuruluşlarının kapatılmasına denk geldiğini hatırlattı.

Rus Dışişleri: Letonya’nın gazeteci Solovyov’u Nazizmi yüceltmekle suçlaması saçmalıktır

Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics’in Rus gazeteciye yönelttiği suçlamalara bir yanıt ta Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan geldi.

Zaharova, bugünkü basın toplantısında Rinkevics’in Solovyov’u programlarında Nazizmi yücelttiği iddiasıyla suçlamasının saçmalık olduğunu söyledi.

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МИД РФ о запрете Соловьёву на въезд в Латвию: «Обвинения главы МИД Латвии в адрес журналиста — дезинформация и чушь» — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) February 18, 2021

Letonyalı bakanın Rus gazeteciyi ‘Nazizmi yüceltmekle’ suçladığını hatırlatan Zaharova, bunun Rinkevics’in Rusya Devlet Televizyon Radyo Kurumu (VGTRK) bünyesindeki kanalların yayınının ülkesinde kesildiği için yorumladığı orijinal yayını seyretme imkanı bulamadığını gösterdiğini belirterek şöyle devam etti:

“Bu nedenle de saçmalıklar uyduruyor. Aksi halde Letonya Dışişleri Bakanı, yayın süresinin önemli bir bölümünü kahverengi veba (Nazizm) ile mücadeleye ayıran Vladimir Solovyov gibi ateşli bir anti-faşisti bulmanın zor olduğunu bilirdi.”