İspanya Başbakanı Sanchez, rapçi Hasel protestolarına ilişkin ilk kez konuştu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hakkındaki hapis cezası nedeniyle tutuklanarak cezaevine yerleştirilen rap sanatçısı Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle ülkede üç gündür devam eden gösterilere tepki gösterdi.

Merida kentindeki bir etkinliğe katılan Başbakan Sanchez, yaklaşık 90 kişinin gözaltına alınmasına, 100'e yakın kişinin yaralanmasına neden olan gösterilere ilişkin ilk kez açıklama yaptı.

Sanchez, Katalonya sorunu ve 'ifade özgürlüğü' tartışmalarıyla bağlantılı olarak ülkede son dönemde gündemde olan 'demokrasi tartışmalarına' atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"İspanya, tam demokrasinin olduğu bir ülkedir ve demokratik ülkelerde ne şekilde olursa olsun şiddet kullanımı kabul edilemez. Şiddeti haklı çıkaracak hiçbir şey yoktur. Şiddet, bir özgürlük değil, demokrasiye ve başkalarının özgürlüğüne saldırıdır. Hükümet, her türlü şiddetin karşısında olacak ve vatandaşların güvenliğini garanti edecektir".

Sanchez, ayrıca ifade özgürlüğünün kapsamının sosyal medya başta olmak üzere genişletilmesi için İspanya'nın yasal düzenleme yapması gerektiğini kaydetti.

A Spanish rapper was arrested for controversial lyrics, including insulting royalty.



His case ignited protests across Spain and led the Spanish government to announce it would change restrictions on free speech. pic.twitter.com/mpbXopcdUs — AJ+ (@ajplus) February 19, 2021

​İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska da meclis komisyonunda yaptığı konuşmada, rap sanatçısı Hasel'e destek gösterilerindeki şiddet eylemlerine ilişkin "Hiçbir haklı yanı bulunmuyor" açıklamasında bulundu.

Şiddet yanlılarını 'hak kavramını yanlış kullanan bir azınlık' şeklinde niteleyen Marlaska, polisin göstericilere müdahalesine destek verdi.

Katalonya'da başlayan gösteriler tüm ülkeye yayıldı

STREETS ON FIRE: Spain saw a third night of clashes between police and protesters railing against the imprisonment of controversial rapper Pablo Hasel, who was jailed for 9 months for glorifying terrorism and insulting Spain's monarchy. https://t.co/9VOfaHOmRq pic.twitter.com/raKq50ms5o — ABC News (@ABC) February 19, 2021

​Twitter'da ve şarkılarında kullandığı bazı ifadeler nedeniyle 'terörü övmek' ve 'Kral ile devlet kurumlarına hakaret etmek' suçlamalarından 9 ay hapis cezasına çarptırılan Hasel, 16 Şubat'ta polis zoruyla cezaevine konulmuştu.

Hasel hakkında, dün başka bir suçlamadan 2,5 yıl hapis cezası içeren yeni bir mahkeme kararı çıkmıştı.

İspanyol rap sanatçısının cezaevine girmesi, ülkede 'demokrasi' ve 'ifade özgürlüğü' tartışmalarını gündeme getirdi.

Sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidos Podemos başta olmak üzere, ülke genelindeki sol görüşlü radikal gruplar, Hasel'in affedilip serbest bırakılmasını istiyor.

Merkezi Katalonya olan ancak tüm ülke geneline yayılan gösterilerin hafta sonu yüksek katılımla devam etmesi bekleniyor.

Katalonya'da öğrenci sendikaları Hasel'e destek için bugün 'ders bırakma' eylemi yapıp gün boyu gösteriler düzenleyeceklerini açıklamıştı.