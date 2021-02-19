Merkel: Donbass’taki durumun çözümü için ilerleme kaydedilmeli

Almanya Başbakanı Merkel, Minsk sürecinin Ukrayna krizini çözmek için diplomatik bir araç olmaya devam ettiğini, ancak ilerleme sağlanması gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle video konferans yöntemiyle düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu.

Merkel, yaptığı açıklamada Minsk sürecinin Ukrayna krizini çözmek için diplomatik bir araç olmaya devam ettiğini, ancak ilerleme sağlanması gerektiğini kaydetti.

Merkel, "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü açısından son yıllarda herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Minsk süreci diplomatik bir araç olmaya devam ediyor, ancak ilerleme sağlanması gerekiyor" dedi.