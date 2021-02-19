Macron'dan Rusya'yla diyalog çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'da yeni güvenlik mimarisinin inşa edilmesi için Rusya ile diyalog kurulması çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'da yeni güvenlik mimarisinin inşa edilmesi için Rusya ile diyaloğa ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, bunun Avrupa kıtasındaki barışın anahtarı olduğunu kaydetti.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle video konferans yöntemiyle düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Macron, "Ortak güvenlik mimarisi aynı zamanda Rusya ile diyalogdur" ifadelerini kullandı.

Moskova ile bu diyaloğun gerekli olduğuna vurgu yapan Fransız lider, "Rusya ile diyalog, Avrupa kıtasında barışın anahtarıdır" dedi.

Macron, daha önce de Avrupa'da güvenlik ve istikrarın tesisi için Rusya ile diyaloğa ihtiyaç olduğunu defalarca dile getirmişti.