Ukrayna'da 5 Rusya vatandaşına yaptırım kararı

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, konseyin 5 Rus, 3 Ukrayna vatandaşının yanı sıra 19 şirketi yaptırım listesine aldığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı basın dairesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, Ukrayna halkına ait devlet mülklerinin iadesi için aldığı acil tedbirler kararı kapsamında kolluk kuvvetlerini, devlet mülkiyetinin özel ellere geçtiği koşulları açıklığa kavuşturmakla görevlendirdi. Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin aldığı karar gereği, aralarında Kiev-Moskova seferleri gerçekleştiren beş uçak ve bu uçaklara hizmet veren şirketlerin de olduğu 19 tüzel ve 8 özel kişi yaptırım kapsamına alındı" ifadelerine yer verildi.