ABD'den sınır dışı edilen 95 yaşındaki eski Nazi gardiyanı Almanya'ya ulaştı

ABD, 2. Dünya Savaşı esnansında Nazi toplama kampında gardiyan olarak çalışan 95 yaşındaki bir adamı sınır dışı etti. Friedrich Karl B. adlı kişinin Almanya'da cinayetten yargılanacağı ifade edildi.

Alman haber ajansı Deutsche Presse-Agentur’un (DPA) bildirdiğine göre, Alman gizlilik yasaları kapsamında tam adı açıklanmayan ve cinayetle suçlanan Friedrich Karl B., bugün tıbbi bir nakliye uçağıyla Frankfurt Havalimanı'na ulaştı.

Federal polis daha sonra onu merkezi Hessen eyaletindeki kolluk kuvvetlerine teslim etti. Hesse Eyalet Kriminal Polis Ofisi, adamın Celle kasabasındaki savcılar tarafından sorgulanacağını açıkladı.

ABD’li yetkililer ise, Friedrich Karl B.’nin, Almanya'nın kuzeyindeki Neuengamme toplama kampında gardiyan oduğunu itiraf ettiği ve en son ülkenin Tennessee eyaletinde yaşadığını bildirdi.

Alman yargısı, Friedrich Karl B.’yi yaklaşık 3 bin 518 cinayete ortak olmakla suçlamıştı.

Former Nazi camp guard arrives in Germany after removal from U.S. https://t.co/b069FF76N1 pic.twitter.com/O5gOO9EkJ4 — Reuters (@Reuters) February 20, 2021

​Almanya'nın kuzeyinde yer alan Neuengamme Toplama Kampı, 1938 yılında Hamburg'un Bergedorf bölgesi yakınlarındaki Neuengamme köyü yakınlarında kuruldu. 85'in üzerinde uydu kampından oluşan Nazi toplama kampı ağında Yahudilrden, siyasi suçlulardan ve yabancı askerlerden oluşan 100 bini aşkın kişi mahkum edildi.

Kampta toplam 42 bin 900 kişinin öldüğü doğrulandı. Nazilerin Sovyet savaş esirlerine karşı işledikleri suçlar kapsamında burada pek çok Sovyet esir kötü muameleye uğradı ve infaz edildi.

Öte yandan Almanya, kinci Dünya Savaşı’nda 27 bin 900 Yahudinin Sobibor toplama kampında öldürülmesine iştirak etmekle suçlanan John Demjanjuk’un 2011 yılında mahkum edilmesinin ardından günümüzde hayatta olan Nazi personelini adalet önüne çıkarmak için zamanla yarışıyor.

Son 10 yıldır Alman mahkemeleri, sanıklarla doğrudan bağlantılı cinayetler ve işkencelerin yanı sıra, olaylarla direkt bağlantısı olmayan kişileri de adaletin karşısına çıkarmak için çalışıyor. Nazi suçlarına ilişkin suçları için bu dönemde yargılanan kişiler arasında Auschwitz'de muhasebeci olan Oskar Groening ve aynı kampta eski bir SS muhafızı olan Reinhold Hanning de bulunuyor. Ancak, her ikisi de 94 yaşında toplu katliamdan suçlu bulunmalarına rağmen hapse atılmadan hayatlarını kaybetti.