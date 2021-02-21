Yunan tiyatro sanatçısı Lignadis 'çocuklara cinsel saldırı' iddiasıyla gözaltında

Yunan medyasındaki haberlere göre, suçlamaların yoğunlaşmasının ardından dün gözaltına alınan Lignadis, avukatı aracılığıyla hakkındaki suçlamaları reddetti.

Atina Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan Lignadis, biri 14 yaşında iki çocuğa cinsel saldırıyla suçlanıyor.

Lignadis, hakkındaki iddiaların kamuoyunda yoğunlaşması üzerine 6 Şubat'ta Yunanistan Ulusal Tiyatrosu'ndaki görevinden istifa etmişti.

Diğer yandan Başbakan Kyriakos Miçotakis ve Kültür Bakanı Lina Mendoni, Lignadis'i Yunanistan Ulusal Tiyatrosu'na atadıkları gerekçesiyle ülkedeki muhalefet partilerince sert şekilde eleştiriliyor.

Yunanistan'da eski olimpiyat şampiyonu yelkenci Sofia Bekatorou da 1998'de Yunan Yelken Federasyonundan bir yöneticinin cinsel istismarına uğradığını açıklamıştı. Bu olayın ardından spor ve sanat dünyasından birçok kişi, cinsel istismar ve pedofili iddialarıyla gündeme gelmişti.