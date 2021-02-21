Belaruslu muhalif lider Tihanovskaya: Sokakları kaybettik

Belarus’ta geçen yaz düzenlenen başkanlık seçimlerinde mevcut lider Aleksandr Lukaşenko’nun rakibi olan muhalif Svetlana Tihanovskaya İsviçre basınına demecinde, bir dönem her hafta düzenlenen protesto gösterilerinin zayıflamış olmasına atıfla, “Sokakları kaybettik” açıklamasını yaptı.

Belaruslu muhalif lider Tihanovskaya İsviçre’de yayınlanan Le Temps gazetesine açıklamalarında, “Sokakları kaybettiğimizi kabul etmem gerek. Rejimin protestoculara karşı şiddetiyle mücadele etmemiz mümkün değil. Onların silahları ve gücü var. Yani şu an için kaybetmiş görünüyoruz” dedi.

Tihanovskaya, muhalefet olarak ‘stratejilerinin, insanlar yeniden sokaklara çıkmaya hazır olana kadar daha iyi organize olmak ve bu süreçte hükümeti sürekli olarak baskı altında tutmak’ olduğunu söyledi.

‘İnsanların ne zaman yeniden sokağa çıkmaya hazır olabileceği’ sorulunca da Tihanovskaya, bunun bahar aylarında olmasını beklendiğini kaydetti.

Belarus’ta devlet başkanlığı seçimleri sonrasında ağustos ayında büyük protesto gösterileri düzenlendi. Belarus Merkez Seçim Komitesi, Lukaşenko’yu seçimin kazananı ilan etti. Ancak bu sonuç muhalifleri ikna etmedi.

Batılı ülkeler de hem açıklamaları hem de yaptırım uygulamaları ile bu süreçte açık bir biçimde Tihanovskaya’nın yanında yer aldı. Tihanovskaya hâlâ seçimlerin hemen ardından gittiği Litvanya’da yaşıyor.