Slovakya Başbakanı, Sputnik V aşısının satın alınmasını istiyor

Facebook’tan açıklamada bulunan Matovic, Sputnik V’nin Avrupa İlaç Ajansı tarafından tescil edilene, üreticilerin ellerindeki tüm aşıların bitmesine kadar beklenmesi gerektiğini savunanların, yalnızca bu aşının Slovakya’da olmasını istemediğini belirtti.

Matovic, “Bu taraflar AB tarafından sipariş edilen aşıların sevkiyatındaki uzun gecikmeleri daha fazla yaşamamızı istiyor. Karantina ve boş yere can kayıplarından dolayı acı çekmemizi istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Rus aşısına güvenip güvenemeyecekleri kararının insanlara bırakılması gerektiğini belirten Matovic, Slovakya Sağlık Bakanlığı’nın bir yıldır tescil edilmemiş çok sayıda ilacın kullanımına izin verdiğini ifade etti. Matovic, “Peki Rus aşısına neden engel olunuyor?” diye sordu.

Slovakya hükümeti Sputnik V aşısının satın alınması konusunu geçen hafta görüştü. Karar, Halk İçin (Za Lyudi) partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı Veronika Remisova tarafından engellendi. Zira Slovakya’daki koalisyon işbirliği anlaşmasına göre, herhangi bir parti hükümetin kararını engelleyebiliyor.