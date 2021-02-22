İskoçya'daki davadan: Kavga ettiği kişiyi önce öptü, sonra dilini kopardı, kopan parçayı martı yedi

İskoçya'da 2 yıl önce yaşanan bir kavgaya ilişkin duruşma ilginç detaylarıyla haberlere konu oldu. Söz konusu olayda iki yabancı arasında çıkan tartışma, birinin diğerini öpüp dilini koparmasıyla sonuçlandı. Kopan dil yerine dikilemedi çünkü 'olay yerinden geçen bir martıya' çoktan yem olmuştu.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da 2019'da yaşanan tuhaf ve bir o kadar da korkunç bir kavganın davası sürüyor. Tanışmayan iki kişinin birbirine girdiği, içlerinden birinin dilinin koparılmasıyla sonuçlanan ve bir martının da 'dahil olduğu' kavganın detayları mahkemeye sunuldu.

Scottish woman bit off man's tongue in street brawl — then seagull ate it https://t.co/hSFtoGaDCU pic.twitter.com/C8i8j7Ia0f — New York Post (@nypost) February 22, 2021

​Geçen perşembe Edinburgh Şerif Mahkemesi'ndeki duruşmada Savcı Susan Dickson'ın verdiği bilgilere göre birbirlerini tanımayan James Mckenzie ve 27 yaşındaki Bethaney Ryan, 1 Ağustos 2019'da 20.00 civarında Leith Walk caddesinde bilinmeyen bir sebepten kavgaya tutuştu.

Ryan uzaklaşmaya çalışsa da McKenzie saldırgan davranışlarına devam etti ve elini yumruk yapıp yeniden Ryan'a yaklaştı.

Ryan da savcının aktarımıyla 'tuhaf bir şekilde' McKenzie'nin bu hareketine onu ittirip dudaklarından öperek yanıt verdi. Bu sırada Ryan, McKenzie'nin dilini ısırıp yaklaşık 2-3 santimetrelik bir parçasını kopardı.

Ardından McKenzie uzaklaştı ve dilinin kopan parçasını tükürdü. Tükürdüğü parçayı ise büyük bir martı kapıp yedi.

"Edinburgh woman bit off man’s tongue in street brawl before seagull swooped down and ate it"https://t.co/Jmi8fFNM5N — Fortean Times (@forteantimes) February 21, 2021

​Olayın ardından Ryan gözaltına alınırken McKenzie hastaneye götürüldü ama dilin kopan parçası ortada olmadığından ve geri dikilemeyeceğinden ameliyata gerek görülmedi. Savcı, McKenzie'nin dilinde tüm hayatını etkileyecek kalıcı hasar kaldığının da altını çizdi.

Ryan suçunu kabul ederken davaya bakan Şerif Nigel Ross, olayın ciddiyetinden dolayı cezanın sonra açıklanmasına hükmetti.